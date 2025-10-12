#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει τους αμερικανικούς πυραύλους Τόμαχοκ μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς και δεν θα επιτεθεί σε πολίτες στη Ρωσία.

Ζελένσκι: Νέα επικοινωνία με Ντόναλντ Τραμπ σε δύο ημέρες

Δημοσιεύθηκε: 12 Οκτωβρίου 2025 - 21:37

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (12/10) ότι συνομίλησε με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη φορά σε δύο ημέρες και επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας, της ανθεκτικότητας και των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων του Κιέβου.

«Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον ενεργειακό τομέα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά ενημερωμένος για όλα όσα συμβαίνουν. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τον διάλογό μας και οι ομάδες μας κάνουν τις προετοιμασίες τους», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία ανησυχεί έντονα για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να προμηθεύσουν πυραύλους Τόμαχοκ την Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος έχει φτάσει σε ένα δραματικό σημείο με κλιμάκωση από όλες τις πλευρές.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι πριν συμφωνήσει για τους Τόμαχοκ, θα ήθελε να γνωρίζει τι σκοπεύει να κάνει η Ουκρανία με αυτούς, επειδή δεν θέλει να κλιμακώσει τον πόλεμο.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς και δεν θα επιτεθεί σε πολίτες στη Ρωσία.

«Ποτέ δεν επιτεθήκαμε στους πολίτες τους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης στο πρόγραμμα «Sunday Briefing» του Fox News. «Γι' αυτό, όταν μιλάμε για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, μιλάμε μόνο για στρατιωτικούς στόχους».

Τα σχόλια του Ζελένσκι, τα οποία ηχογραφήθηκαν το Σάββατο, μεταδόθηκαν σήμερα Κυριακή μετά τη δεύτερη συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι εξακολουθούν να συζητούν το ενδεχόμενο να παράσχει η Ουάσιγκτον πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο.

Όπως τόνισε, εξακολουθεί να προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να εγκρίνει τη συμφωνία για τους πυραύλους. «Βασιζόμαστε σε τέτοιες αποφάσεις, αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε.

Οι πύραυλοι Τόμαχοκ έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ., αρκετά μεγάλη για να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, ακόμη και τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο αντέδρασε άμεσα στο ενδεχόμενο της προμήθειας των αμερικανικών πυραύλων. 

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν Τό,μαχοκ χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και ότι, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα προκαλούσε μια «ποιοτικά νέα φάση κλιμάκωσης».

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, σε ομιλία του σήμερα, δήλωσε ότι θεωρεί τις ανησυχίες της Ρωσίας ως λόγο για να προχωρήσει.

«Βλέπουμε και ακούμε ότι η Ρωσία φοβάται ότι οι Αμερικανοί μπορεί να μας δώσουν Τόμαχοκ -ότι αυτού του είδους η πίεση μπορεί να λειτουργήσει υπέρ της ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι.

 

