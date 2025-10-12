#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιράν: Προσκλήθηκε στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

«Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε επίσημη πρόσκληση της Αιγύπτου προς τον Ιρανό πρόεδρο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δημοσιεύθηκε: 12 Οκτωβρίου 2025 - 22:56

Tο Ιράν, επί μακρόν υποστηρικτής της παλαιστινιακής Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ (12/10) ότι έλαβε πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα που θα διεξαχθεί αύριο, Δευτέρα, στην Αίγυπτο, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο εάν θα συμμετάσχει, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, «ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί παρουσίασε επίσημη πρόσκληση της Αιγύπτου προς τον Ιρανό πρόεδρο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Ο πρόεδρος (Μασούντ Πεζεσκιάν) την απέρριψε και η πρόσκληση απευθύνθηκε στον υπουργό Εξωτερικών», πρόσθεσε το IRNA, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Αραγτσί πρέπει τώρα να αποφασίσει.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

