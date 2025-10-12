#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γαλλία: Συνάντηση Μακρόν-Λεκορνί για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Στο Ελιζέ ο Γάλλος πρωθυπουργός καθώς πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση έως αύριο που πρέπει να παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο. Ένα προσχέδιο που έχει φέρει ρήξη στον πολιτικό στίβο της χώρας.

Δημοσιεύθηκε: 12 Οκτωβρίου 2025 - 23:17

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συναντήθηκε με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σήμερα το βράδυ (12/10), για τη σύσταση υπουργικού συμβουλίου πριν από την αυριανή προθεσμία για την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2026.

Ο Λεκορνί επαναδιορίσθηκε πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή και εργάζεται για να ορίσει άμεσα τα βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου πριν από την προθεσμία για τον προϋπολογισμό. Το BFM TV ανέφερε ότι ο Μακρόν θέλει να οριστεί κυβέρνηση πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο αργά σήμερα, προκειμένου να παραστεί σε συνάντηση με σκοπό την οριστικοποίηση του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, σε ένδειξη της αστάθειας που επικρατεί στη γαλλική πολιτική, ο Λεκορνί  δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί ξανά αν αισθανθεί ότι δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει την αποστολή του για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

«Αν οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται ξανά, θα αποχωρήσω», δήλωσε στην La Tribune Dimanche. «Δεν πρόκειται να συμφωνήσω με οτιδήποτε».

Ο Λεκορνί, του οποίου η δεύτερη θητεία ως επικεφαλής μιας αδύναμης μειοψηφικής κυβέρνησης δεν αναμένεται να είναι ευκολότερη από την πρώτη, έφτασε στο Ελιζέ σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters που βρισκόταν εκεί. 

Ο Γάλλος πρωθυπουργός πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού στο υπουργικό συμβούλιο και στο κοινοβούλιο αύριο Δευτέρα και απαιτείται η άμεση πλήρωση βασικών υπουργικών θέσεων εν μέσω της βαθύτερης πολιτικής κρίσης που έχει βιώσει η Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Λεκορνί έχει δεσμευθεί να περιορίσει το διογκούμενο έλλειμμα της Γαλλίας και ενώ οι συντηρητικοί θέλουν περικοπές στις δαπάνες, η αριστερά απαιτεί φόρο για τους δισεκατομμυριούχους και την κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν.

