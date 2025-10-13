Ισραήλ: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απελευθέρωση των ομήρων

Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει στις 08:00 το πρωί από τον διάδρομο της Νετζαρίμ, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικασία προβλέπεται να συνεχιστεί στις 10:00 το πρωί στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

H Χαμάς θα παραδώσει τους 20 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια από μία ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού θα μεταφερθούν στην περιοχή που βρίσκεται υπό την ισραηλινή κατοχή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Xαμάς έχει εντοπίσει τους ομήρους σε τρία διαφορετικά σημεία στο νότο, στη Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας αλλά και στην κεντρική Γάζα και κατόπιν θα τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο αν διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήζει ιατρικής περίθαλψης θα μεταφερθεί άμεσα με ελικόπτερο στα κοντινότερα δύο νοσοκομεία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν οδικώς στην στρατιωτική βάση Ρέιμ ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και το σημαντικότερο να συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Το Ισραήλ σε εγρήγορση

Το Ισραήλ βρίσκεται σε επιφυλακή και σε εγρήγορση όπως επίσης και τα ισραηλινά νοσοκομεία βρίσκονται σε πλήρη συναγερμό έτσι ώστε μετά την άφιξη των ομήρων στην στρατιωτική βάση να μεταφερθούν με ελικόπτερα σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα του κεντρικού Ισραήλ.

Όσον αφορά τις σορούς των 28 ομήρων η παράδοσή τους θα γίνει σε μία δεύτερη φάση χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει γίνει γνωστό το πότε. Υπάρχει μία προβλεπόμενη διαδικασία όπου αναμένεται να γίνει τελετή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας όπου τα φέρετρα θα καλυφθούν με την ισραηλινή σημαία και θα ακολουθήσει η τελετή που είθισται σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία και κατόπιν θα γίνει η διαδικασία για την επιστροφή τους σε ισραηλινό έδαφος και να παραδοθούν στις οικογένειες τους. Μάλιστα όταν πρόκειται για κάποιο στρατιώτη η σορός θα μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση για την ταφή, ενώ εάν πρόκειται για κάποιον πολίτη θα γίνεται συνεννόηση με την οικογένεια.

Μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή, ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Συγκέντρωση στην Πλατεία Ομήρων

Εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αναμένοντας με αγωνία την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων είχε καλέσει το κοινό να δώσει το «παρών» στην πλατεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, χαρακτηρίζοντας τη συγκέντρωση «κίτρινη νύχτα» — ένα λογοπαίγνιο με τον όρο «λευκή νύχτα» (ολονυχτία) στα εβραϊκά.

Οι διοργανωτές έχουν τοποθετήσει γιγαντοοθόνες στην πλατεία, όπου αναμένεται να προβληθεί η στιγμή της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων αναχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με προορισμό τη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, με στόχο να βρίσκονται εκεί μέχρι τις 7:30 το πρωί, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Πηγή: ertnews.gr, Times of Israel