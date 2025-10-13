Νέο ιστορικό υψηλό για το ασήμι, σπάει κι άλλο ρεκόρ ο χρυσός

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών ανήλθε το ασήμι, καθώς μια σύντομη πίεση στο Λονδίνο και οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας τάραξαν την αγορά, ενώ ο χρυσός ανέκαμψε σε επίπεδα-ρεκόρ, βοηθούμενος από τον ευρύ ενθουσιασμό των επενδυτών για τα πολύτιμα μέταλλα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ασήμι ανήλθε κατά 2,7% και ξεπέρασε τα 51 δολάρια η ουγκιά -υπερβαίνοντας το υψηλό της περασμένης εβδομάδας- ενώ ο χρυσός ξεπέρασε τις 4.073 δολάρια η ουγκιά, συνεχίζοντας ένα σερί οκτώ εβδομαδιαίων κερδών. Η πλατίνα και το παλλάδιο σημείωσαν επίσης ισχυρή άνοδο.

Τα πολύτιμα μέταλλα έχουν σημειώσει άνοδο φέτος, με τα τέσσερα κύρια μέλη του συμπλέγματος να κάνουν άλμα μεταξύ 50% και 80%, σε μια άνοδο που κυριάρχησε στις αγορές εμπορευμάτων.

Η άνοδος του χρυσού υποστηρίχθηκε από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών, την αύξηση των συμμετοχών σε ETFs και τις μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενισχύθηκε επίσης από τις επαναλαμβανόμενες εμπορικές εντάσεις.