Τραμπ: Δεν ξέρω κάτι για Ριβιέρα στη Γάζα, έχετε να φροντίσετε τους ομήρους

Εχετε ανθρώπους να φροντίσετε πρώτα, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Ισραήλ όπου προσγειώθηκε σήμερα. «Ολοι θέλουν να συμμετέχουν στην ειρήνη», πρόσθεσε.

Τραμπ: Δεν ξέρω κάτι για Ριβιέρα στη Γάζα, έχετε να φροντίσετε τους ομήρους

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 10:35

Δεν γνωρίζω κάτι για τη ριβιέρα στη Γάζα, έχετε ανθρώπους να φροντίσετε πρώτα (σσ εννοώντας τους ομήρους), δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ από το Ισραήλ όπου προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα.

«Ολοι θέλουν να συμμετέχουν στην ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο στις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων, ενώ στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο όπου θα διεξαχθεί σύνοδος για τη Γάζα όπου η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων θα αναγνωριστεί από διεθνείς ηγέτες.

