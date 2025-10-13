#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Εκστρατεία ασφαλείας»: Η Χαμάς εκτέλεσε 32 άτομα στη Γάζα

Οι δυνάμεις της σκότωσαν 32 άτομα στη Γάζα σε επιχείρηση κατά «συμμορίας», με έξι δικούς της νεκρούς. Ο Τραμπ έχει δώσει πράσινο φως για εσωτερικές επιχειρήσεις ασφαλείας.

«Εκστρατεία ασφαλείας»: Η Χαμάς εκτέλεσε 32 άτομα στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 12:44

Οι δυνάμεις της Χαμάς σκότωσαν 32 μέλη μιας «συμμορίας» στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο μιας εκστρατείας ασφαλείας που ξεκίνησε μετά την έναρξη της εκεχειρίας την Παρασκευή, ενώ έξι μέλη του προσωπικού της σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε τη Δευτέρα παλαιστινιακή πηγή ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η επιχείρηση ασφαλείας στην πόλη της Γάζας είχε ως στόχο μέλη μιας «επικίνδυνης συμμορίας που συνδέεται με μια οικογένεια στην πόλη της Γάζας». Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 24 ατόμων και στον τραυματισμό 30 άλλων, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Από την κατάπαυση του πυρός στον διετή πόλεμο με το Ισραήλ, το Υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, έχει αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας σε μια προσπάθεια, όπως η ίδια περιγράφει, να αποτρέψει ένα κενό ασφαλείας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναρχία και λεηλασίες.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απαιτήσει από τη Χαμάς να αφοπλιστεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, έδειξε ότι έχει δώσει το πράσινο φως για εσωτερικές επιχειρήσεις ασφαλείας, λέγοντας ότι θέλουν «να σταματήσουν τα προβλήματα» και «τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα».

