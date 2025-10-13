Δεν θα πάει στη σύνοδο για την Γάζα ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των παγκόσμιων ηγετών στο Σαρμ Ελ Σέιχ σήμερα, αλλά δεν θα παρευρεθεί λόγω της εγγύτητας της ημερομηνίας με την έναρξη της εβραϊκής γιορτής Simchat Torah, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Οπως θυμίζει το Reuters, πάνω από 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο θα εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του σχεδίου του Τραμπ, το οποίο αποσκοπεί στην εξασφάλιση μόνιμης ειρήνης μετά από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, όπου τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία την Παρασκευή.

Ωστόσο, η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται πολύ κοντά στην έναρξη της γιορτής Simchat Torah, η οποία ξεκινά σήμερα το ηλιοβασίλεμα.

Ένας εκπρόσωπος του Αιγύπτιου Προέδρου δήλωσε νωρίτερα ότι θα συμμετάσχει στη σύνοδο.