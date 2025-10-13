#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γκουτέρες: Καλωσορίζω την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

«Απευθύνω έκκληση σε όλες τις πλευρές να χτίσουν πάνω σε αυτή τη δυναμική και να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να τελειώσει η εφιάλτης στη Γάζα», έγραψε σε ανάρτησή του ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 13:39

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε πως καλωσορίζει την απελευθέρωση των ομήρων, η οποία δίνει μία δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα σε Παλαιστίνιους μαχητές και το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Απευθύνω έκκληση σε όλες τις πλευρές να χτίσουν πάνω σε αυτή τη δυναμική και να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους βάσει της κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να τελειώσει η εφιάλτης στη Γάζα», δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ στην πλατφόρμα X.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

