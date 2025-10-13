Πολωνία: Η Ρωσία πληρώνει σαμποτέρ στην Ε.Ε. με κρυπτονομίσματα

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα για να πληρώνει σαμποτέρ που εμπλέκονται σε υβριδικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τις υπηρεσίες πληροφοριών να εντοπίσουν τις πληρωμές, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Πολωνό αξιωματούχο ασφαλείας.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας της Πολωνίας Σλαβομίρ Τσενκίεβιτς δήλωσε στους Financial Times ότι η Μόσχα πιθανότατα χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο πληρωμής για να χρηματοδοτήσει επιθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εισβολές με drones, δολιοφθορές και απόπειρες παραβίασης υποδομών ύδρευσης και άλλων κρίσιμων υποδομών.

Είπε επίσης ότι στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί σε δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν πως η Ρωσία χρησιμοποιεί τον «σκιώδη στόλο» της για να εκτοξεύει drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 19 ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, αναγκάζοντας αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί τον σκιώδη στόλο της στη Βαλτική Θάλασσα για την εκτόξευση drones σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Τσενκίεβιτς δήλωσε ότι παρόμοια στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών της Πολωνίας, της Δανίας, της Γερμανίας και της Νορβηγίας.

«Επιβεβαιώνουν ότι ο σκιώδης στόλος, που αποτελείται συχνά από πολύ παλαιά ρωσικά δεξαμενόπλοια που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για λαθρεμπόριο πετρελαίου, χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για [αναγνώριση με drones]», είπε.

Ένα δίκτυο πρακτόρων το οποίο στρατολογήθηκε από τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας (GRU) και αποκαλύφθηκε στην Πολωνία το 2023 είχε «σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτηθεί με κρυπτονομίσματα», δήλωσε ο Τσενκίεβιτς, μια μέθοδος πληρωμής που η Βαρσοβία πιστεύει ότι η Μόσχα συνεχίζει να χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα.