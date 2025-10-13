Ουκρανική αποστολή για συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Ουκρανική αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με την ενίσχυση της άμυνας του Κιέβου και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών, δήλωσε ο Άντρι Γερμάκ, προσωπάρχης του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι.

Η Ουκρανία επιδιώκει περισσότερη αμερικανική υποστήριξη στην πολεμική της προσπάθεια κατά της Ρωσίας, καθώς οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εντείνουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα και προελαύνουν στο πεδίο της μάχης.

Σε ανάρτηση του στο Χ ο Άντρι Γερμάκ αναφέρει ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν επίσης την επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία, μέτρο που ο Ζελέσνκι θεωρεί κρίσιμης σημασίας για να αναγκαστεί η Μόσχα να κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών.

«Ο απώτερος στόχος παραμένει αμετάβλητος και είναι η δίκαιη και διαρκής ειρήνη», έγραψε.

Στην αντιπροσωπεία συμμετέχει επίσης ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.