#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Φόρουμ οικογενειών ομήρων: Μόνο τέσσερις σοροί θα παραδοθούν σήμερα

Πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας» από την πλευρά της Χαμάς. «Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να λάβουν αμέσως μέτρα για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», ανακοίνωσε το φόρουμ.

Φόρουμ οικογενειών ομήρων: Μόνο τέσσερις σοροί θα παραδοθούν σήμερα

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 16:26

Η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα δήλωσε ότι έμαθε πως η Χαμάς δεν θα παραδώσει σήμερα παρά μόνο τέσσερις σορούς ομήρων, καταγγέλλοντας «παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Οι οικογένειες των ομήρων είναι σοκαρισμένες και απογοητευμένες αφότου έμαθαν ότι μόνο τέσσερις σοροί ομήρων από τους 28 [νεκρούς ομήρους] που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς. Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση και τους μεσολαβητές να λάβουν αμέσως μέτρα για να διορθώσουν αυτή τη σοβαρή αδικία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νετανιάχου: Η μάχη δεν έχει τελειώσει, ιστορικό γεγονός η επιστροφή των ομήρων

Συνεχίζεται η επιστροφή των Παλαιστινίων στη Γάζα

Αίγυπτος: Τραμπ, Ερντογάν και Ευρωπαίοι επικυρώνουν τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Το Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο