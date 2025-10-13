#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Ζητά να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου για την υπόθεση διαφθοράς

«Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία μου (...) αλλά τον συμπαθώ πολύ αυτόν τον κύριο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Τραμπ: Ζητά να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου για την υπόθεση διαφθοράς

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 16:43

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου την απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά.

«Έχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτσογκ), γιατί δεν του δίνετε χάρη; Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία (...) Αλλά πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο», είπε ο Τραμπ.

«Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες σε καιρό πολέμου, αλήθεια, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τα πούρα και η σαμπάνια, τώρα πραγματικά, ποιος νοιάζεται; Βλέπω σε ποιο σημείο είστε δημοφιλής, είστε ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ξέρετε να κερδίζετε», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

