Χτύπησαν υψηλό 8μήνου οι τιμές ενέργειας στη Γερμανία

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα ανέμου επηρεάζουν τις χιλιάδες ανεμογεννήτριες της χώρας, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πιο ακριβές μονάδες καύσης άνθρακα και φυσικού αερίου.

Η τιμή της επόμενης ημέρας εκτινάχθηκε στα 156,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο Epex Spot SE στο Παρίσι. Η αιολική παραγωγή προβλέπεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 8,3 γιγαβάτ αύριο Τρίτη, σύμφωνα με μοντέλο του Bloomberg. Πρόκειται για κάτω από το μισό σε σύγκριση με το επίπεδο που παρατηρήθηκε τον περασμένο μήνα, μιας και αναμένονται χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου αυτή την εβδομάδα.

Η Ευρώπη απόλαυσε σχετικά χαμηλές τιμές την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές, ιδίως η ηλιακή, κατέκλυσαν το δίκτυο. Ωστόσο, η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς και οι traders παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αιολικής ενέργειας, ενδεχομένως οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις τιμών.

Σήμερα Δευτέρα, η παραγωγή από σκληρό άνθρακα, μια από τις μορφές ενέργειας με τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα, ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, ξεπερνώντας τα 6 γιγαβάτ.

Στη Γαλλία, η τιμή της επόμενης ημέρας ήταν 95,11 ευρώ, χαμηλότερη από τα περισσότερα άλλα μέρη της Ευρώπης, καθώς η χώρα διαθέτει μεγάλο στόλο 57 πυρηνικών αντιδραστήρων που παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας και συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων που οφείλονται στις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.