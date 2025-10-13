#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χτύπησαν υψηλό 8μήνου οι τιμές ενέργειας στη Γερμανία

Το κοκτέιλ άπνοιας, ήτοι χαμηλής παραγωγής αιολικής ενέργειας, και επακόλουθης ενίσχυσης στην καύση ορυκτών σηκώνει τις τιμές στα 156,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Χτύπησαν υψηλό 8μήνου οι τιμές ενέργειας στη Γερμανία

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 17:01

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, καθώς τα χαμηλά επίπεδα ανέμου επηρεάζουν τις χιλιάδες ανεμογεννήτριες της χώρας, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πιο ακριβές μονάδες καύσης άνθρακα και φυσικού αερίου.

Η τιμή της επόμενης ημέρας εκτινάχθηκε στα 156,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο χρηματιστήριο Epex Spot SE στο Παρίσι. Η αιολική παραγωγή προβλέπεται να φτάσει κατά μέσο όρο τα 8,3 γιγαβάτ αύριο Τρίτη, σύμφωνα με μοντέλο του Bloomberg. Πρόκειται για κάτω από το μισό σε σύγκριση με το επίπεδο που παρατηρήθηκε τον περασμένο μήνα, μιας και αναμένονται χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου αυτή την εβδομάδα.

Η Ευρώπη απόλαυσε σχετικά χαμηλές τιμές την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές, ιδίως η ηλιακή, κατέκλυσαν το δίκτυο. Ωστόσο, η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς και οι traders παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αιολικής ενέργειας, ενδεχομένως οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις τιμών. 

Σήμερα Δευτέρα, η παραγωγή από σκληρό άνθρακα, μια από τις μορφές ενέργειας με τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα, ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, ξεπερνώντας τα 6 γιγαβάτ.

Στη Γαλλία, η τιμή της επόμενης ημέρας ήταν 95,11 ευρώ, χαμηλότερη από τα περισσότερα άλλα μέρη της Ευρώπης, καθώς η χώρα διαθέτει μεγάλο στόλο 57 πυρηνικών αντιδραστήρων που παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας και συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων που οφείλονται στις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγές ΥΠΕΝ: Δεν χρειάζονται πισωγυρίσματα στον GSI

Το φυσικό αέριο καταλύτης για το ρεκόρ εξαγωγών στο ρεύμα

Γερμανία: Πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει ψηφιακή κυριαρχία

Μητσοτάκης: Σύντομα η λύση για την ενέργεια, τα προαπαιτούμενα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο