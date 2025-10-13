Τσεχία: «Ρατσιστής υπουργός» τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης

Οι συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης στην Τσεχία έχουν περιέλθει σε χάος, αφότου υποψήφιος για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών ενεπλάκη σε σκάνδαλο λόγω σχολίων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κόμμα των «Οδηγών» (Motoristé sobě) απείλησε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με το δεξιό λαϊκιστικό ANO, του νικητή των εκλογών και πιθανότερου επόμενου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις (φωτ.), και το ακροδεξιό αντιευρωπαϊκό Κόμμα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας (SPD).

Το τσεχικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Deník N μετέδωσε ότι ο Φίλιπ Τούρεκ του κόμματος των Οδηγών — πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οδηγός αγώνων και υποψήφιος για υπουργός Εξωτερικών — είχε κάνει ρατσιστικά, σεξιστικά και ομοφοβικά σχόλια στο Facebook πριν εισέλθει στην πολιτική. Ο Τούρεκ, σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook, αρνήθηκε ότι βρισκόταν πίσω από τις εν λόγω αναρτήσεις.

Η αστυνομία ερευνά τις αναρτήσεις και οι Οδηγοί δήλωσαν ότι θα υποβάλουν μήνυση εναντίον του Deník N.

Ο πρόεδρος του κόμματος Πέτρ Μασίνκα απείλησε να τινάξει στον αέρα τις εν εξελίξει συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. «Δεν ψάχνω για αντικαταστάτη του Φίλιπ Τούρεκ», δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή. «Είτε θα είμαστε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση — δεν υπάρχει τρίτη επιλογή».

Η Romea, οργάνωση υπέρ της κοινότητας Ρομά, ξεκίνησε συλλογή υπογραφών καλώντας τον πρόεδρο του ANO Μπάμπις και τον πρόεδρο της Τσεχίας Πετρ Πάβελ να μην προτείνουν τον Tούρεκ για υπουργικό αξίωμα.

Ο Πάβελ, ο οποίος θα πρέπει να διορίσει επίσημα τους υπουργούς, δήλωσε ότι εάν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα των θέσεων θα υπάρξει «μεγάλο πρόβλημα».

Ο Τούρεκ έχει εμπλακεί σε πολλά σκάνδαλα από τότε που εισήλθε στην πολιτική, ενώ κέρδισε έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι. Έχει ερευνηθεί για φερόμενο ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά και για ισχυρισμούς της πρώην συντρόφου του για βιασμό και κακοποίηση. Ο ίδιος αρνήθηκε όλους τους ισχυρισμούς, αποκαλώντας τους «παράλογους».

Ο Μπάμπις, ο οποίος κατήγαγε καθαρή νίκη στις τσεχικές εκλογές προ ημερών, έχει στόχο να σχηματίσει κυβέρνηση με την υποστήριξη του SPD και των Οδηγών. Χωρίς την υποστήριξη των Οδηγών, δεν θα έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, εκτός εάν επανεξετάσουν τη θέση τους κόμματα που έως τώρα αρνούνται να συνεργαστούν μαζί του.