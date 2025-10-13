#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι την Παρασκευή

Οι ηγέτες ΗΠΑ και Ουκρανίας προετοιμάζονται για συνομιλίες με στόχο την άσκηση πίεσης στον Πούτιν, σύμφωνα με τους Financial Times. Εξετάζεται η αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 18:13

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή για συνομιλίες σχετικά με το πώς μπορούν να αναγκάσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η συνάντηση, που επιβεβαιώθηκε από τρεις πηγές των Financial Times, θα είναι η τρίτη του Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, και η δεύτερη μετά από την καταστροφική αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο που διέκοψε πρόωρα την επίσκεψη του Ουκρανού ηγέτη.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από την άρνηση του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ουκρανική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του αρχηγού προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρέι Γέρμακ, και της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιρίδενκο, ήταν καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για μια εβδομάδα συζητήσεων με Αμερικανούς ομολόγους, που ξεκινούν την Τρίτη.

Οι δύο πρόεδροι είχαν τηλεφωνικές συνομιλίες το Σαββατοκύριακο, κατά τις οποίες συζήτησαν την πιθανότητα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να αγοράσουν από τις ΗΠΑ πύραυλους Tomahawk για το Κίεβο — ένα όπλο μεγάλης εμβέλειας που θα επεκτείνει την ικανότητα επίθεσης της Ουκρανίας μέχρι τη Μόσχα και πέραν αυτής — και το πώς μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας.

Την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ ίσως στείλουν στην Ουκρανία τους πυραύλους Tomahawk, εάν ο Πούτιν δεν καταλήξει σε συμφωνία. «Ίσως πω: ‘Κοιτάξτε: αν αυτός ο πόλεμος δεν θα λήξει, θα τους στείλω Tomahawks’», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ο Tomahawk είναι ένα εκπληκτικό όπλο, πολύ επιθετικό όπλο. Και ειλικρινά, η Ρωσία δεν το χρειάζεται.»

Ο Ζελένσκι την Τετάρτη είπε ότι η επιλογή των Tomahawk εξετάζεται και «θα μπορούσε να ενισχύσει την Ουκρανία και να συνεφέρει λίγο τους Ρώσους.»

