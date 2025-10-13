#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιταλία: Κράτησε η κεντροαριστερά την περιφέρεια της Τοσκάνης

Ο απερχόμενος περιφερειάρχης Εουτζένιο Τζάνι επανεκλέγεται από τις τοπικές κάλπες με ποσοστό 54,6%, ενώ ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Αλεσάντρο Τομάζι λαμβάνει 40,6%. Χαμηλή συμμετοχή.

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 19:32

Ο απερχόμενος κεντροαριστερός περιφερειάρχης Εουτζένιο Τζάνι κέρδισε τις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στην περιφέρεια της Τοσκάνης, με πρωτεύουσα τη Φλωρεντία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβολές επί πραγματικών ψήφων, ο Τζάνι φέρεται να λαμβάνει ποσοστό 54,6%, ενώ ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Αλεσάντρο Τομάζι βρίσκεται στο 40,6%.

Η ανεξάρτητη υποψήφια της αριστεράς Αντονέλα Μπούντου, τέλος, σύμφωνα με τις προβολές, λαμβάνει ποσοστό ψήφων 5%.

Ο Εουτζένιο Τζάνι, εκτός από την κεντροαριστερά, υποστηρίχτηκε από το Κίνημα Πέντε Αστέρων, το κεντρώο κόμμα Ιταλία των Αξιών και την Ιταλική Αριστερά με τους Οικολόγους.

Η Τοσκάνη είναι ιστορικό προπύργιο της ιταλικής κεντροαριστεράς.

Η συμμετοχή δεν ξεπέρασε το 47%, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 15% σε σχέση με τις περιφερειακές εκλογές του 2020.

Τον Νοέμβριο πρόκειται να κληθούν στις κάλπες οι κάτοικοι των ιταλικών περιφερειών με πρωτεύουσες τη Βενετία, το Μπάρι και τη Νάπολη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

