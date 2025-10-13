Στρατιωτικό εξοπλισμό €7,5 δισ. αγοράζει η Γερμανία

Η Γερμανία πρόκειται να εγκρίνει την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να αντιμετωπίσει τη θεωρούμενη ως αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Το πακέτο περιλαμβάνει παραγγελία ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για 274 θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης από την General Dynamics Corp., με συμπαραγωγούς τις Hensoldt AG και Rheinmetall AG, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2028.

Οι αγορές αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Βερολίνου για αναδιάρθρωση του στρατού του, από τότε που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέτρεψε τα δεδομένα σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο συνασπισμός με επικεφαλής τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έχει αναστείλει σε μεγάλο βαθμό το συνταγματικό φρένο χρέους της Γερμανίας προκειμένου να απελευθερώσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την άμυνα.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να αποκτήσει 150 οχήματα μάχης πεζικού «Schakal» από την Artec — κοινοπραξία μεταξύ της Rheinmetall και της KNDS Deutschland — έναντι 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παραδόσεις μεταξύ 2027 και 2031.

Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη αγορά εξελιγμένων πυραύλων αξίας 386 εκατομμυρίων ευρώ από την αμερικανική Raytheon, σε συνεργασία με τις Diehl Defence, MBDA Deutschland και RAM-System. Οι παραδόσεις αναμένονται μεταξύ 2031 και 2033.