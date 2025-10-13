#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βενεζουέλα: Εκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το νόμπελ στη Ματσάδο

O πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αποκάλεσε «κακή μάγισσα» την Ματσάδο.

Βενεζουέλα: Εκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το νόμπελ στη Ματσάδο

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 20:58

Η Βενεζουέλα έκλεισε ανεξήγητα την πρεσβεία της στο Όσλο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας, τρεις ημέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών Σεσίλιε Ρόανγκ.

Χθες Κυριακή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο αποκάλεσε «κακή μάγισσα» την Ματσάδο.

Η 58χρονη τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης για «την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

