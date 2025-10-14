#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αρνητικό κλίμα στις ασιατικές αγορές - Πτώση 2,7% για τον Nikkei

Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, ενώ εκτιμά πως ο Τούρκος ομόλογός του θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας.

Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 06:55

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι», ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο αν θα συναντηθεί την Παρασκευή στην προεδρία.

Ο κ. Ζελένσκι είχε αναγγείλει από τη δική του πλευρά νωρίτερα χθες πως πρόκειται να μεταβεί «αυτή την εβδομάδα» στην Ουάσιγκτον.

Εν τω μεταξύ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Μέση Ανατολή, επανέλαβε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος την εκτίμησή του ότι ο τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανική αποστολή για συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

«Δάκτυλος» USA στα ουκρανικά χτυπήματα σε ρωσικές υποδομές ενέργειας

Ουκρανικές πηγές: «Σπαταλά» στρατιώτες η Ρωσία για μικρά εδαφικά κέρδη

Ζελένσκι: Στις ΗΠΑ υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία την άλλη εβδομάδα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο