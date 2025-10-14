Λάμπουν χρυσός και ασήμι, εκτόξευση σε νέο ιστορικό υψηλό

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε νέο ρεκόρ και στις 4.189 δολάρια ανά ουγκιά σήμερα Τρίτη, με τους επενδυτές να εντείνουν τις αγορές ασφαλών καταφυγίων, εν μέσω εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και των αυξημένων στοιχημάτων για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Οι αγορές ανησυχού επίσης λόγω και της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αρχίζει να επηρεάζει την οικονομία.

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αναμένουν τώρα τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στην ετήσια συνάντηση της National Association for Business Economics αργότερα σήμερα, ελπίζοντας να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την πορεία μείωσης των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Οι επενδυτές εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει 97% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και 90% πιθανότητα για τον Δεκέμβριο.

Ρεκόρ και για το ασήμι

Ράλι 1% για το ασήμι, στα 52,8983 δολάρια ανά ουγκιά στο Λονδίνο, ξεπερνώντας το υψηλό που είχε φτάσει τον Ιανουάριο του 1980, καθώς η ιστορική συμπίεση των ανοικτών θέσεων και η μείωση της ρευστότητας στο Λονδίνο οδήγησαν τους επενδυτές να αναζητήσουν φυσικό απόθεμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ανησυχίες για την έλλειψη ρευστότητας στο Λονδίνο έχουν προκαλέσει μια παγκόσμια αναζήτηση για ασήμι, με τις τιμές αναφοράς να εκτοξεύονται σε σχεδόν πρωτοφανή επίπεδα σε σχέση με τη Νέα Υόρκη.

Αυτό ωθεί ορισμένους εμπόρους να κλείνουν θέσεις μεταφοράς φορτίου (cargo slots) σε υπερατλαντικές πτήσεις για μεταφορά ράβδων από ασήμι - ένας ακριβός τρόπος μεταφοράς που συνήθως προορίζεται για το χρυσό - προκειμένου να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές στο Λονδίνο. Το premium ήταν περίπου 1,15 δολάρια ανά ουγκιά στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης - κάτω από το spread των 3 δολαρίων της περασμένης εβδομάδας.

με πληροφορίες από Bloomberg