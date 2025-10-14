Τη μικρότερη αύξηση μισθού από το 2021 πήραν οι Βρετανοί

Η αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου έδειξε περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης, με τους εργοδότες να φαίνεται ότι έχουν ξεπεράσει το χειρότερο της αναταραχής που προκλήθηκε από την αύξηση του φόρου μισθοδοσίας κατά 26 δισεκατομμύρια λίρες (περίπου 29,9 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο αριθμός των μισθωτών μειώθηκε κατά 10.000 τον Σεπτέμβριο, μετά από μια αναθεωρημένη αύξηση 10.000 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η μείωση αυτή ήταν σε συμφωνία με τις προβλέψεις των οικονομολόγων και λιγότερο απότομη από τις περικοπές που παρατηρήθηκαν το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα επιβραδύνθηκε στο 4,4% κατά το τρίμηνο έως τον Αύγουστο, το χαμηλότερο ποσοστό από το τέλος του 2021 και κάτω από τις προσδοκίες. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από το 3% περίπου που η Τράπεζα της Αγγλίας θεωρεί συμβατό με τον στόχο της για πληθωρισμό 2%. Οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν μόλις κατά 9.000 κατά τη διάρκεια των τριών μηνών έως τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία αυτά είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση στην κεντρική τράπεζα σχετικά με το αν ο πληθωρισμός, ο οποίος έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τον στόχο του 2%, θα μπορούσε να προκαλέσει έναν φαύλο κύκλο, τροφοδοτώντας τις μισθολογικές απαιτήσεις που στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις των τιμών.

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,8% για το τρίμηνο έως τον Αύγουστο, ελαφρώς υψηλότερο από το 4,7% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters.