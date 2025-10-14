«Συγχαρητήρια» Μπάιντεν σε Τραμπ για την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (13/10), για τον ρόλο του στην επίτευξη της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων και ανακουφισμένος που έφτασε αυτή η μέρα – για τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που πέρασαν μια αδιανόητη κόλαση και επιτέλους επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους αλλά και για τους πολίτες στη Γάζα που υπέστησαν ανυπολόγιστες απώλειες και επιτέλους θα έχουν την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ.

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

Επιπλέον ανέφερε «Ο δρόμος προς αυτή τη συμφωνία δεν ήταν εύκολος. Η κυβέρνησή μου εργάστηκε ακατάπαυστα για να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα, να προσφέρει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες και να τερματίσει τον πόλεμο»

Όπως τόνισε: «Συγχαίρω τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Κατέληξε λέγοντας: «Τώρα, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα δρόμο προς την ειρήνη που ελπίζω να διαρκέσει και προς ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους στο οποίο όλοι θα απολαμβάνουν ίσα επίπεδα ειρήνης, αξιοπρέπειας και ασφάλειας».

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr