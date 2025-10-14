Εσοδα ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο για τη Goldman Sachs

Η Goldman Sachs κατέγραψε ρεκόρ εσόδων για το τρίτο τρίμηνο λαμβάνοντας ώθηση από τις ανάκαμψη των εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ο αμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι προμήθειες από τη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής ανήλθαν σε 2,66 δισ. δολάρια σημειώνοντας άλμα 42%, πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών για 2,18 δισ. Συνολικά, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 15,18 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγράψει ποτέ για το συγκεκριμένο τρίμηνο και το τρίτο υψηλότερο όλων των εποχών για οποιοδήποτε τρίμηνο.

To κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών του προηγούμενου τριμήνου ενισχύει τις επενδυτικές τράπεζες της Wall Street, μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας στο εμπόριο που είχε καταπνίξει τη δραστηριότητα. Η συνολική αξία των συμφωνιών παγκοσμίως ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο, για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία, χάρη σε μια σειρά εντυπωσιακών συμφωνιών, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι προμήθειες από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής περιλάμβαναν 1,4 δισ. δολάρια από την παροχή συμβουλών, 465 εκατομμύρια από την έκδοση μετοχών και 788 εκατομμύρια από έκδοση χρέους. Και οι τρεις κατηγορίες ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

To trading σταθερού εισοδήματος της Golrman Sachs έφερε έσοδα 3,47 δισ. δολαρίων, ενώ η μονάδα διαπραγμάτευσης μετοχών κατέγραψε έσοδα 3,74 δισεκατομμυρίων, χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 4,1 δισ. δολάρια ή 12,25 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από την πρόβλεψη των αναλυτών για 11 δολάρια ανά μετοχή.