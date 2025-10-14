Γαλλία: Αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης προτείνει ο νικητής του Νόμπελ Οικονομίας

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας 2025 Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν καλεί τη γαλλική κυβέρνηση να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, όρος που θέτει το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να μην ψηφίσει πρόταση μομφής, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος έλευσης της άκρας δεξιάς.

«Δεν θέλω να έρθει η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία», δήλωσε στο δίκτυο France Inter ο Φιλίπ Αγκιόν, ο ένας από τους τρεις βραβευθέντες με το φετινό Νόμπελ Οικονομίας.

Εν μέσω πολιτικής κρίσης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα κάνει σήμερα τις προγραμματικές του δηλώσεις ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Με την ευκαιρία αυτή, θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου του προϋπολογισμού 2026, που οδήγησε στην πτώση του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού. Ενδέχεται επίσης να ανακοινώσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

«Ελπίζω ότι οι σοσιαλιστές θα αντιληφθούν ότι πρόκειται για μεγάλη παραχώρηση» και ότι το κόμμα τους «θα πει: "σταματά το ρολόι, το δέχομαι γιατί σώζω τη χώρα από τον κίνδυνο έλευσης της Εθνικής Συσπείρωσης"», δήλωσε ο οικονομολόγος, ο οποίος ζήτησε χθες τη «διακοπή» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος μέχρις τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στόχος της κυβέρνησης Λεκορνί θα είναι η διατήρηση του ελλείμματος της Γαλλίας κάτω από το 5% του ΑΕΠ, έναντι 4,7% που προβλεπόταν αρχικά, μεταβολή που θα αφήσει ένα περιθώριο 9 δισεκατομμυρίων για την ικανοποίηση αιτημάτων της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, η άμεση αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού θα στοίχιζε τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027.

«Το κόστος της αστάθειας, ιδίως με όρους εκτίναξης των επιτοκίων, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτά που δαπανώ κάνοντας αυτό», δήλωσε ο Φιλίπ Αγκιόν αναφερόμενος στην αναστολή της μεταρρύθμισης. «Δεν διστάζω δευτερόλεπτο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ