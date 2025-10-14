Γαλλία: Στον πάγο βάζει τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ο Λεκορνί

Τις προγραμματικές του δηλώσεις εκφώνησε στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, εξαγγέλλοντας αναστολή εφαρμογής της επίμαχης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης έως τις εκλογές του 2027 - χωρίς αυτό να σημαίνει απόσυρσή της, όπως επισήμανε.

«Δεν θα υπάρξει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028», τόνισε.

Ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών θα αναπληρώσει τις απώλειες που συνεπάγεται το πάγωμα του μέτρου, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένος διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα ήδη από το φθινόπωρο.

Η αναστολή θα κοστίσει, επισημαίνει, «400 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και θα επηρεάσει 3,5 εκατομμύρια Γάλλους. Επομένως, θα πρέπει να αντισταθμιστεί από εξοικονομήσεις. Δεν μπορεί να έχει ως κόστος την αύξηση του ελλείμματος».

Οι Σοσιαλιστές ζήτησαν νωρίτερα «άμεση και πλήρη αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος». Εάν τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) απείλησε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι σε περίπτωση νέας πρότασης μομφής θα διαλύσει τη Βουλή και θα προκηρύξει εκλογές.

Η απόφαση του Λεκορνί υποδηλώνει την αποδοχή από τον Γάλλο πρόεδρο ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος - την οποία θεωρεί μία από τις κύριες οικονομικές του κληρονομιές - ήταν ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η επιβίωση του έκτου πρωθυπουργού του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το συνταγματικό άρθρο 49,3 που παρακάμπτει τη Βουλή για να περάσει τον προϋπολογισμό. «Η κατανομή της εξουσίας με το Κοινοβούλιο αποτελεί αναμφίβολα τομή. Σε μια διαιρεμένη συνέλευση, μια κυβέρνηση, ακόμη και βασιζόμενη στην πιο σχετική πλειοψηφία, δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να ενεργήσει χωρίς να λάβει υπόψη την αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι δυνατό και, πάνω απ' όλα, δεν είναι επιθυμητό. Έχω αποκηρύξει τη χρήση του άρθρου 49, παράγραφος 3, του Συντάγματος. Αυτή είναι η εγγύηση για την Εθνοσυνέλευση ότι η συζήτηση, ιδίως για τον προϋπολογισμό, θα φτάσει μέχρι την ψηφοφορία», δήλωσε.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, εισηγείται έλεγχο των δημόσιων δαπανών ώστε να μειωθεί το έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ. «Δεν μπορούμε να θέσουμε τη χώρα μας σε διαρκή εξάρτηση από ξένους δανειστές και δεν θα είμαι ο πρωθυπουργός της δημοσιονομικής ολίσθησης», τόνισε.

«Θα βάλουν το χέρι στην τσέπη οι πλούσιοι»

Προβλέπονται επίσης φορολογικές ελαφρύνσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ θα υπάρξουν στοχευμένες και έκτακτες αυξήσεις φόρων για ορισμένες πολύ μεγάλες εταιρείες, σημείωσε ο Λεκορνί. «Αφενός φορολογικές ελαφρύνσεις, αφετέρου αυξήσεις για την καλύτερη κατανομή του βάρους μεταξύ των φορολογουμένων και τη διατήρηση του ελέγχου των υποχρεωτικών κρατήσεων, οι οποίες είναι ήδη πολύ υψηλές, για τη χρηματοδότηση του μοντέλου αναδιανομής προς όφελος των φτωχότερων».

«Θα ζητήσουμε την έκτακτη συνεισφορά όσων έχουν μεγάλες περιουσίες με σκοπό να χρηματοδοτηθούν μελλοντικές βασικές επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας επιδιώκουν να προωθήσουν προϋπολογισμούς που μειώνουν το έλλειμμα, αλλά δεν μπορούν να τους περάσουν από τη Βουλή, που είναι χωρισμένη σε τρία διακριτά ιδεολογικά μπλοκ.