Αλλες τέσσερις σορούς παραδίδει απόψε η Χαμάς

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22:00 απόψε, είπε στο πρακτορείο Reuters αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Παράλληλα, τα λείψανα 45 Παλαιστινίων που παρέδωσε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, έφτασαν στη Χαν Γιουνίς, ανακοίνωσε το νοσοκομείο Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα λείψανα των 45 μαρτύρων έφτασαν στο νοσοκομείο με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το νοσοκομείο σε λακωνική ανακοίνωσή του.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις νεκροί όμηροι που επιστράφηκαν χθες από τη Χαμάς. Πρόκειται για τρεις Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023. Με βάση το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ θα πρέπει να επιστρέφει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων για κάθε νεκρό όμηρο που του παραδίδει η Χαμάς.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφας, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και αύριο, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ