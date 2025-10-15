Επιμένει ο αποπληθωρισμός στην Κίνα

Οι τιμές καταναλωτή στην Κίνα μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ενώ η αποπληθωρισμός στις τιμές παραγωγού συνεχίστηκε, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο της υποτονικής εγχώριας ζήτησης και των ανησυχιών για το εμπόριο.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η πτώση ήταν πιο μεγάλη από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για -0,2%, αν και ήταν μικρότερη από την πτώση κατά 0,4% τον Αύγουστο.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, μια μικρότερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη σε σύγκριση με την πρόβλεψη των οικονομολόγων για αύξηση 0,2%.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Wind Information.

Παρά το «θετικό σημάδι» της βελτίωσης του δομικού δείκτη τιμών καταναλωτή, «επανήλθαν οι εμπορικές εντάσεις και αυξήθηκε η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που είναι αρνητικό για την ανάκαμψη της ζήτησης», δήλωσε ο Zhiwei Zhang, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management.

«Είναι πολύ νωρίς για να συμπεράνουμε ότι η αποπληθωριστική πίεση εξασθενεί σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε ο Zhang.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού της Κίνας μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με πέρυσι, σε συμφωνία με τις προβλέψεις των οικονομολόγων, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Ωστόσο, ο αποπληθωρισμός επιβραδύνθηκε για δεύτερο μήνα, με τη μείωση των τιμών να περιορίζεται από 2,9% τον Αύγουστο και 3,6% τον Ιούλιο.