«Κοστούμι» έως 4,5 δισ. στις ιταλικές τράπεζες από την κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που στοχεύει στη συγκέντρωση έως και 4,5 δισ. ευρώ από ιταλικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα περιορισμένο πακέτο φορολογικών μειώσεων και μέτρων στήριξης για την υγειονομική περίθαλψη και τους μισθούς.

Σε δήλωσή του αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι ανέφερε ότι το πακέτο είναι αξίας περίπου 18 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε ότι θα στηρίξει «την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών».

Η εστίαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στη μείωση του ιταλικού ελλείμματος, με σκοπό την απεμπλοκή της χώρας από το ειδικό καθεστώς παρακολούθησης της Ε.Ε., έχει οδηγήσει την κυβέρνηση σε έναν περιορισμένο προϋπολογισμό με ελάχιστα περιθώρια για εντυπωσιακές πολιτικές. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει επίμονες εκκλήσεις από την άκρα δεξιά πτέρυγα του κυβερνητικού συνασπισμού της για «εισφορές» εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ενώ οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη μορφή που θα λάβει ο φόρος, η ακροδεξιά Λέγκα —στην οποία ανήκει ο Τζορτζέτι— επιδιώκει την είσπραξη μεταξύ 4 και 4,5 δισ. ευρώ μέσω ενός συνδυασμού μέτρων, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα και μίλησαν στο Politico. Μια από τις πηγές ανέφερε ότι τα μέτρα θα επεκταθούν και στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση πρότεινε την επαναφορά ενός αποτυχημένου φόρου 40% επί των «υπερκερδών» του 2023, σε μειωμένο όμως συντελεστή. Οι τράπεζες έχουν ήδη συμφωνήσει στην προσωρινή αναστολή φορολογικών κινήτρων, επεκτείνοντας ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί πέρυσι.

Οι κύριες πολιτικές του σχεδίου προϋπολογισμού —το οποίο οι Ιταλοί βουλευτές θα εξετάσουν τους επόμενους μήνες— περιλαμβάνουν μείωση του φόρου εισοδήματος για τη μεσαία τάξη από 35% σε 33%, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, καθώς και 2 δισ. ευρώ για την προσαρμογή των μισθών στο κόστος ζωής μετά από χρόνια στασιμότητας.

Το σχέδιο, το οποίο πρόκειται να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, προβλέπει επίσης 3,5 δισ. ευρώ για «μέτρα καταπολέμησης της φτώχειας» και 2,4 δισ. ευρώ για την υγειονομική περίθαλψη το 2026.