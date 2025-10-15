#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανακάμπτουν οι ασιατικές αγορές – Κέρδη 2% στη Σεούλ

Στοχοποιήθηκε ομάδα του ΠΟΥ στην Ουκρανία, λέει ο γενικός διευθυντής

Χθες ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν είχε επισημάνει ότι αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, την οποία συνόδευε Η ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης.

Στοχοποιήθηκε ομάδα του ΠΟΥ στην Ουκρανία, λέει ο γενικός διευθυντής

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 09:44

Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έγινε στόχος επίθεσης στην Ουκρανία χθες, Τρίτη, την ώρα που συνόδευε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, όμως κατάφερε να παραδώσει ιατρικά εφόδια στην πόλη Μπιλοζέρκα, έγραψε σήμερα στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Δύο φορτηγά του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) υπέστησαν ζημιές στο περιστατικό, εξήγησε ο Τέντρος, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής.

Χθες ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν είχε επισημάνει ότι αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού, τονίζοντας ότι είναι θαύμα που δεν υπάρχουν θύματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

