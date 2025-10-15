Νορβηγία: Μεγαλύτερη συνεισφορά του SWF στον προϋπολογισμό θέλει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών στη Νορβηγία επιδιώκει να αντλήσει $57 δισ., από το κρατικό επενδυτικό ταμείο (Sovereign Wealth Fund) για την κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισμού του 2026, μεταδίδει το Bloomberg.

Τα έσοδα του νορβηγικού SWF, το οποίο αυτή τη στιγμή διαθέτει $2 τρισ. καθιστώντας το, το μεγαλύτερο του είδους του, προέρχονται κυρίως από τις δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η δημοσιονομική πολιτική για το 2026 συνεπάγεται συνεχή υπεύθυνη οικονομική διαχείριση», σύμφωνα με την κυβέρνηση. «Η νορβηγική οικονομία παρουσιάζει καλές επιδόσεις παρά την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία».

Αν εγκριθεί το σχέδιο αυτό, κάτι το οποίο απαιτεί την υποστήριξη και άλλων «συμμάχων» των Εργατικών στο Κοινοβούλιο, σημαίνει ότι δίνεται το «πράσινο φως» για την αξιοποίηση περίπου του 2,8% του ταμείου για τις ανάγκες του προϋπολογισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή θα εξακολουθεί να συμφωνεί με το ανώτατο όριο του 3% αυξάνοντας παράλληλα την ευελιξία της κεντρικής τράπεζας στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω στο 2,1% τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026, έναντι 1,6% που είχε εκτιμήσει τον Μάιο. Και φέτος ωστόσο η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί τελικά 2%, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 1,8%. Παράλληλα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2026 ενώ η ανεργία θα μείνει αμετάβλητη στο 2,1%.