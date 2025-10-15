#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νορβηγία: Μεγαλύτερη συνεισφορά του SWF στον προϋπολογισμό θέλει η κυβέρνηση

Τα έσοδα του νορβηγικού Sovereign Wealth Fund, το οποίο αυτή τη στιγμή διαθέτει $2 τρισ. καθιστώντας το το μεγαλύτερο του είδους του, προέρχονται κυρίως από τις δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Νορβηγία: Μεγαλύτερη συνεισφορά του SWF στον προϋπολογισμό θέλει η κυβέρνηση

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 15:21

Η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών στη Νορβηγία επιδιώκει να αντλήσει $57 δισ., από το κρατικό επενδυτικό ταμείο (Sovereign Wealth Fund) για την κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισμού του 2026, μεταδίδει το Bloomberg. 

Τα έσοδα του νορβηγικού SWF, το οποίο αυτή τη στιγμή διαθέτει $2 τρισ. καθιστώντας το, το μεγαλύτερο του είδους του, προέρχονται κυρίως από τις δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

«Η δημοσιονομική πολιτική για το 2026 συνεπάγεται συνεχή υπεύθυνη οικονομική διαχείριση», σύμφωνα με την κυβέρνηση. «Η νορβηγική οικονομία παρουσιάζει καλές επιδόσεις παρά την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία».

Αν εγκριθεί το σχέδιο αυτό, κάτι το οποίο απαιτεί την υποστήριξη και άλλων «συμμάχων» των Εργατικών στο Κοινοβούλιο, σημαίνει ότι δίνεται το «πράσινο φως» για την αξιοποίηση περίπου του 2,8% του ταμείου για τις ανάγκες του προϋπολογισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή θα εξακολουθεί να συμφωνεί με το ανώτατο όριο του 3% αυξάνοντας παράλληλα την ευελιξία της κεντρικής τράπεζας στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω στο 2,1% τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026, έναντι 1,6% που είχε εκτιμήσει τον Μάιο. Και φέτος ωστόσο η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί τελικά 2%, έναντι προηγούμενων προβλέψεων για 1,8%. Παράλληλα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2026 ενώ η ανεργία θα μείνει αμετάβλητη στο 2,1%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τον έλεγχο κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ πήρε η Ολλανδία

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μάθουν να αγαπούν το ρίσκο

Λαγκάρντ: Πώς θα ωφελήσει την Ευρώπη το ισχυρό ευρώ

Μειώθηκαν 4,6% οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρώπη το 1ο εξάμηνο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο