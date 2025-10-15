#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γαλλία: Φόρο «Ζουκμάν» για τους πλούσιους θα προτείνουν οι Σοσιαλιστές

Το σχέδιο, που πήρε το όνομά του από οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζουκμάν, προβλέπει φόρο 2% για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο κορυφαίο 0,01% των πλουσιότερων ανθρώπων στη χώρα.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 11:06

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα στη Γαλλία θα επιδιώξει την εισαγωγή του λεγόμενου φόρου Ζουκμάν στον πλούτο στο πλαίσιο σχεδίων για αύξηση των δημοσίων εσόδων από τη φορολόγηση των πιο πλούσιων στη χώρα, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης του κόμματος Ολιβιέ Φορ στο δίκτυο BFM TV.

Ερωτηθείς από το BFM TV αν οι Σοσιαλιστές θα εφαρμόσουν τον φόρο Ζουκμάν, ο Φορ απάντησε: «Βέβαια».

Ο φόρος, που πήρε το όνομά του από μια ιδέα που πρότεινε ο Γάλλος οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν, προβλέπει φόρο 2% στο πιο πλούσιο 0,01% των ανθρώπων στη Γαλλία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

