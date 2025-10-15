Ιράν: Φυλακισμένοι πραγματοποιούν απεργία πείνας κατά των εκτελέσεων

Κρατούμενοι σε μια από τις μεγαλύτερες φυλακές του Ιράν πραγματοποίησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση του αριθμού των εκτελέσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπως δήλωσαν σήμερα οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας λαμβάνει χώρα στη φυλακή Γκεζέλ Χεσάρ, που βρίσκεται στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη. Ξεκίνησε τη Δευτέρα μετά τη μεταφορά περίπου 15 φυλακισμένων σε κελιά απομόνωσης ενόψει της εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τη νορβηγική μκο Iran Human Rights (IHR) και την αμερικανική μκο Human Rights Activists News Agency (HRANA), που εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις.

Το κίνημα ξεκίνησε σε μια πτέρυγα της φυλακής, όπου οι κρατούμενοι αρνήθηκαν τις μερίδες φαγητού και έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στους διαδρόμους μπροστά από τα κελιά τους. Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν στη συνέχεια και άλλες πτέρυγες, σύμφωνα με τις δύο οργανώσεις.

Οι πηγές αυτές δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν εάν η διαμαρτυρία συνεχιζόταν και σήμερα.

Βίντεο, που μαγνητοσκοπήθηκε στο εσωτερικό της φυλακής σύμφωνα με την IHR, δείχνει κρατούμενους να είναι καθισμένοι κάτω και να τραγουδούν συνθήματα όπως «Όχι στην εκτέλεση».

Οικογένειες φυλακισμένων διοργάνωσαν επίσης διαμαρτυρία μπροστά από τις πύλες της φυλακής για να ζητήσουν αναστολή των θανατικών ποινών, σύμφωνα με άλλο βίντεο.

Σύμφωνα με την IHR, το Ιράν έχει προχωρήσει σε 1.128 εκτελέσεις από τις αρχές του 2025, ο υψηλότερος αριθμός από τότε που η οργάνωση άρχισε να τις καταγράφει το 2008.

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο, μετά την Κίνα που φέρεται να πραγματοποιεί χιλιάδες εκτελέσεις κάθε χρόνο, παρόλο δεν υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα στοιχεία.

Το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν (CNRI), το πολιτικό μέτωπο των Μουτζαχεντίν του Λαού (MEK), που έχει τεθεί εκτός νόμου στο Ιράν, ισχυρίζεται ότι 1.500 φυλακισμένοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαμαρτυρία. Ο αριθμός αυτός δεν έχει διασταυρωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Το πρακτορείο Fars δήλωσε ότι το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από «αντιεπαναστατικά μέσα ενημέρωσης» και ότι οι διαδηλωτές ήταν αντίθετοι στην εκτέλεση «εξαιρετικά βίαιων ληστών».

Το πρακτορείο ειδήσεων του δικαστικού σώματος Mizan μετέδωσε από την πλευρά του ότι το βίντεο εντάσσεται σε «εκστρατεία δυσφήμησης» των ιρανικών φυλακών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ