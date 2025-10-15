Ινδονησία: Δεξαμενόπλοιο έπιασε φωτιά κατά την επισκευή του

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 23:17

Ένα δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν σε ναυπηγείο της δυτικής Ινδονησίας για επισκευές τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21, ανέφερε ένας αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Οι φλόγες ξεπήδησαν από ένα αμπάρι του πλοίου MT Federal II γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Ζαενάλ Αριφίν, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά σβήστηκε μία ώρα αργότερα.

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν για επισκευή στο ναυπηγείο του Μπάταμ, ενός νησιού κοντά στη Σιγκαπούρη.

«Ξεκινήσαμε έρευνα για να καθορίσουμε τα αίτια» της πυρκαγιάς, είπε ο Ζαενάλ.

Στο ίδιο πλοίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Τότε διαπιστώθηκε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από σπίθες σε ένα αμπάρι που δεν είχε κενωθεί εντελώς από το φυσικό αέριο που μετέφερε το δεξαμενόπλοιο.

