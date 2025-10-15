#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραήλ: Περιμένουμε από τη Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς όλων των ομήρων

Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, η παλαιστινιακή οργάνωση άφησε ελεύθερους και τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους προχθές, Δευτέρα, όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά από τους 28 νεκρούς ομήρους που αναμένονταν.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 17:05

Το Ισραήλ περιμένει η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς να επιστρέψει τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 Ισραηλινούς ζωντανούς ομήρους προχθές, Δευτέρα, όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά από 28 νεκρούς ομήρους που αναμένονταν.

"Η Χαμάς... απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας", δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

"Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

