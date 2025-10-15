#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γερμανία: Δαπανά €10 δισ. για την αγορά drones

Υψηλές στρατιωτικές φιλοδοξίες από το Βερολίνο, που προτίθεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ασπίδα αεράμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα αναπτύξει δύο μαχητικά Eurofighter στο Μάλμπορκ της Πολωνίας τους προσεχείς μήνες.

O Γερμανός υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 17:56

Η Γερμανία θα δαπανήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια για όλα τα είδη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Είπε επίσης ότι η Γερμανία θα προσφερθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ασπίδα αεράμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η χώρα του θα αυξήσει τη συμβολή της στην αστυνόμευση του εναέριου χώρου.

«Αν ο Πούτιν δοκιμάσει τα σύνορά μας, θα αντιδράσουμε αποφασιστικά», είπε.

Ερωτηθείς αν η Γερμανία θα μπορούσε να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk για την Ουκρανία, ο Πιστόριους επιφυλάχθηκε να απαντήσει «αφού βγει η σχετική απόφαση» από ΝΑΤΟ και ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα αναπτύξει δύο αεροσκάφη Eurofighter στο πολωνικό Μάλμπορκ από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο.

 

 

