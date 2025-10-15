Γερμανία: Δαπανά €10 δισ. για την αγορά drones

Η Γερμανία θα δαπανήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια για όλα τα είδη μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους σε συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Είπε επίσης ότι η Γερμανία θα προσφερθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ασπίδα αεράμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η χώρα του θα αυξήσει τη συμβολή της στην αστυνόμευση του εναέριου χώρου.

«Αν ο Πούτιν δοκιμάσει τα σύνορά μας, θα αντιδράσουμε αποφασιστικά», είπε.

Ερωτηθείς αν η Γερμανία θα μπορούσε να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk για την Ουκρανία, ο Πιστόριους επιφυλάχθηκε να απαντήσει «αφού βγει η σχετική απόφαση» από ΝΑΤΟ και ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του υπουργείου πρόσθεσε ότι η Γερμανία θα αναπτύξει δύο αεροσκάφη Eurofighter στο πολωνικό Μάλμπορκ από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο.