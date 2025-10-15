#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουκρανός ΥΠΑΜ: Χρειαζόμαστε αμερικανικά όπλα 20 δισ. μέσω ΝΑΤΟ

Ο Σμιχάλ είπε ότι η Ουκρανία θα κατασκευάσει 10 εκατ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2026 εφόσον εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση από τους συμμάχους, ενώ ζήτησε περισσότερα βλήματα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 19:17

Η Ουκρανία θα χρειαστεί την επόμενη χρονιά στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας 12-20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ.

Το πρόγραμμα PURL (σ.σ. Prioritised Ukraine Requirements List – δηλ. Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον και επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά οπλικά συστήματα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Απευθυνόμενος σε ομολόγους του οι οποίοι συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, ο Σμιχάλ είπε ότι η Ουκρανία είναι ικανή να κατασκευάσει 10 εκατ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2026 εφόσον εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση από τους συμμάχους, ενώ υπογράμμισε πως χρειάζεται περισσότερα βλήματα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ρωσικά στρατεύματα.

