Μήνυμα ανακωχής από Μπέσεντ σε Πεκίνο

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πρότεινε μεγαλύτερη παύση των υψηλών αμερικανικών δασμών σε κινεζικά προϊόντα, με αντάλλαγμα την αναβολή του πρόσφατα ανακοινωθέντος σχεδίου του Πεκίνου για αυστηροποίηση των ορίων στις κρίσιμες σπάνιες γαίες, μεταδίδει το Blοomberg.

Από τις αρχές του έτους, οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν συμφωνήσει σε 90ήμερες εκεχειρίες στους εισαγωγικούς δασμούς ύψους έως και 145%, ενώ η επόμενη προθεσμία λήγει τον Νοέμβριο. Τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται στην αναστολή του κινεζικού σχεδίου για αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών, εν μέρει παρέχοντας κίνητρα στο Πεκίνο να τους αποσύρει και απειλώντας με αυστηρές κυρώσεις εάν δεν το κάνει.

«Ίσως προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη περίοδο ως αντάλλαγμα. Θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσιγκτον.

Οι μετοχές διεύρυναν τα κέρδη τους μετά τα σχόλια του Αμερικανού ΥΠΟΙΚ, με άνοδο 1% για τον δείκτη S&P 500. Οι μετοχές εταιρειών σπάνιων γαιών εισηγμένων στις ΗΠΑ, όπως οι Critical Metals, USA Rare Earth και MP Materials, οι οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πιο περιορισμένες κινεζικές προμήθειες, υποχώρησαν.

Ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν το Πεκίνο θα προχωρήσει με το σχέδιο, το οποίο, όπως είπε, θα στραγγαλίσει το εμπόριο μιας ευρείας γκάμας καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν έστω και ίχνος σπάνιων γαιών.

«Το εύρος και η κλίμακα είναι απλώς αδιανόητα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν», είπε ο Γκριρ.

Εν τω μεταξύ, ο Μπέσεντ προέβλεψε συντονισμένη αντίδραση στην κίνηση της Κίνας από τις ΗΠΑ και αρκετούς συμμάχους.

«Θα έχουμε ολοκληρωμένη, ομαδική απάντηση, επειδή οι γραφειοκράτες στην Κίνα δεν μπορούν να διαχειριστούν την αλυσίδα εφοδιασμού ή τη διαδικασία παραγωγής για τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε ο Μπέσεντ νωρίτερα σε φόρουμ που διοργάνωσε το CNBC στην Ουάσιγκτον.

Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου έχει ανανεώσει τους φόβους των επενδυτών ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου θα μπορούσαν να εμπλακούν σε ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο.

Οι νέοι κανόνες της Κίνας, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, απαιτούν από τις ξένες εταιρείες να λάβουν την έγκριση της κινεζικής κυβέρνησης πριν από την εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν έστω και ίχνη ορισμένων σπάνιων γαιών που προέρχονται από την Κίνα.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απειλώντας να επιβάλει πρόσθετο δασμό 100% σε κινεζικά προϊόντα έως την 1η Νοεμβρίου, ενδεχομένως ακυρώνοντας την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά και να διακόψει το εμπόριο μαγειρικού ελαίου, βασικής εισροής στα βιοκαύσιμα.

Ο επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι, απ' όσο γνωρίζει, ο Τραμπ «προτίθεται» να συναντηθεί με τον Σι τις επόμενες μέρες στη Νότια Κορέα. Ο Μπέσεντ είπε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να ταξιδέψει ο ίδιος στην Ασία πριν από τον Τραμπ και να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λίφενγκ.

Ο Μπέσεντ προανήγγειλε εμπορικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Τραμπ στην Ασία, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη Μαλαισία, πριν μεταβεί στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα για την ετήσια συνάντηση των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Μπέσεντ επίσης απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η αυξανόμενη τιμή του χρυσού αντανακλά κάποια θεμελιώδη ανησυχία σε σχέση με το δολάριο.