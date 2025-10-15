#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ανακάμπτουν οι ασιατικές αγορές – Κέρδη 2% στη Σεούλ

Νέες φωτιές Τραμπ προς Κίνα: Δεν αγοράζετε σόγια, δεν θα αγοράζουμε λάδι

Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί να διακόψει τις εισαγωγές μαγειρικού ελαίου από την Κίνα, ως αντίποινα για την άρνηση του Πεκίνου να αγοράσει αμερικανική σόγια.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 08:23

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να σταματήσει το εμπόριο μαγειρικού ελαίου με την Κίνα, δημιουργώντας νέες εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Τραμπ παρουσίασε την πιθανή αυτή κίνηση ως αντίποινα κατά του Πεκίνου για την άρνησή του να αγοράσει αμερικανική σόγια, η οποία, όπως είπε, «αποτελεί οικονομικά εχθρική πράξη» που «προκαλεί σκόπιμα δυσκολίες στους παραγωγούς σόγιας μας».

«Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να διακόψουμε τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα που αφορούν το μαγειρικό λάδι και άλλα εμπορικά προϊόντα, ως αντίποινα. Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να παράγουμε μαγειρικό λάδι οι ίδιοι, δεν χρειάζεται να το αγοράζουμε από την Κίνα», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ καυσίμου, έγινε φλέγον ζήτημα στις ΗΠΑ πέρυσι, καθώς οι εισαγωγές του από την Κίνα έφτασαν σε ιστορικό υψηλό.

 

