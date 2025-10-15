Σπάει το φράγμα του 5% για την άμυνα η Λιθουανία

Η Λιθουανία θα αφιερώσει το 5,38% του ΑΕΠ της, ήτοι 4,79 δισ. ευρώ, στην άμυνα τον επόμενο χρόνο, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Ίγκα Ρουγκινιένε, ρεκόρ για τη χώρα της Βαλτικής που συνορεύει με τη Ρωσία.

«Ο προϋπολογισμός του 2026 θα αφιερώσει το 5,38% του ΑΕΠ στην άμυνα, αριθμός ρεκόρ», δήλωσε η Ρουγκινιένε σε δημοσιογράφους, κατά την ανακοίνωση του σχεδίου προϋπολογισμού που αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο.

Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών εξηγείται από την επιδείνωση της κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ουκρανίας από τη Ρωσία το 2022. Το Βίλνιους φοβάται πως θα είναι ένας από τους επόμενους στόχους της Μόσχας.

Η αύξηση, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι επίσης σε συμφωνία με τις προηγούμενες ανακοινώσεις του νέου συνασπισμού που βρίσκεται στην εξουσία στη Λιθουανία, η οποία δεσμεύτηκε να «αφιερώσει όχι λιγότερο από 5% του ΑΕΠ» στις αμυντικές δαπάνες.

Φέτος, η βαλτική χώρα αφιερώνει το 4,05% του ΑΕΠ της, ήτοι 3,34 δισεκατομμύρια ευρώ, στην άμυνα.

«Προχωράμε με τον ίδιο ρυθμό με τους γείτονές μας και τους στρατηγικούς εταίρους μας, διότι όλος ο κόσμος κατανοεί ότι η περιοχή μας, η γεωγραφική περιοχή μας πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στην άμυνα», σημείωσε η Λιθουανή πρωθυπουργός.

Η ίδια διευκρίνισε πως δεν πρόκειται αποκλειστικά για δαπάνες αυστηρά στρατιωτικές, αλλά επίσης για επενδύσεις στις υποδομές, όπως σε δρόμους που οδηγούν σε στρατόπεδα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων.

Η Εσθονία, που γειτνιάζει με τη Λιθουανία, προέβλεψε στον προϋπολογισμό της 5% για την άμυνα, ενώ η Λετονία, επίσης χώρα της Βαλτικής, θα αφιερώσει στον τομέα το 4,91% του εθνικού πλούτου της, σύμφωνα με τα σχέδια προϋπολογισμού του 2026.

Το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα αφιερωθεί στην άμυνα της Πολωνίας, της μεγαλύτερης χώρας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ανέρχεται επίσης στα ίδια επίπεδα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ