Στο σκοτάδι σχεδόν όλη η Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο προκαλούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στις μεγάλες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Η Ουκρανία ετοιμάζεται για ακόμη έναν δύσκολο χειμώνα.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 20:19

Η Ουκρανία επιβάλλει έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλες τις περιφέρειες, εκτός από δύο, έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην παραγωγή φυσικού αερίου και βυθίζοντας μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, σε διαστήματα σκότους.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας αναφέρει ότι οι συνέπειες από τις πρόσφατες επιθέσεις το ανάγκασαν να επιβάλει τις διακοπές. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος γίνονται ήδη στην περιοχή του ανατολικού Ντονέτσκ και στην περιοχή Τσερνίχιφ.

Νωρίτερα σήμερα, ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας DTEK ανακοίνωσε ότι είχε αποκαταστήσει την προηγούμενη εβδομάδα την παροχή ρεύματος σε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους κυρίως στο Κίεβο και τη νότια Οδησσό και στις περιοχές νοτιανατολικά του Ντνιπροπετρόφσκ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, πιέζουν τους συμμάχους του Κιέβου να επισπεύσουν τις προμήθειες κρίσιμου εξοπλισμού αντιαεροπορικής άμυνας και να ενισχύσουν την ενεργειακή βοήθεια.

Ο υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ, μιλώντας σήμερα στις Βρυξέλλες, είπε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν «πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο χειμώνα» και κάλεσε τους εταίρους να βοηθήσουν την Ουκρανία να παράγει περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης.

«Καταλαβαίνουμε ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει την τρομοκρατία του», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

