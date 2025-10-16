#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μεγάλες διαδηλώσεις στην Τυνησία για την περιβαλλοντική καταστροφή από τα εργοστάσια φωσφορικών

Οι διαδηλώσεις εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Καΐς Σάγεντ, που φοβάται ότι η αναταραχή θα εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Μεγάλες διαδηλώσεις στην Τυνησία για την περιβαλλοντική καταστροφή από τα εργοστάσια φωσφορικών

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 00:02

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και σήμερα στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης Γκαμπές της Τυνησίας, συμμετέχοντας σε μια ογκώδη πορεία, καθώς κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα για τη ρύπανση από την κρατική βιομηχανία φωσφορικού άλατος Chemical Group (CGT).

Οι διαδηλώσεις εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Καΐς Σάγεντ, που φοβάται ότι η αναταραχή θα εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση, που ήδη αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική κρίση, χρειάζεται να εξισορροπήσει τα αιτήματα για δημόσια υγεία με την ανάγκη να συνεχιστεί η παραγωγή φωσφορικών, του πολυτιμότερου φυσικού πόρου της Τυνησίας.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Θέλουμε να ζήσουμε» και «Η Γκαμπές φωνάζει βοήθεια». Έκαναν πορεία προς το Τσατ Εσαλάμ, ένα προάστιο στα βόρεια της πόλης, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο χημικών. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα για να σκορπίσουν το πλήθος καθώς πλησίαζε στις εγκαταστάσεις.

Στην πρωτεύουσα, την Τύνιδα, συγκεντρώθηκε επίσης ένα πλήθος, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κατοίκους της Γκαμπές, οι οποίοι λένε ότι υποφέρουν με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα από αναπνευστικές παθήσεις, οστεοπόρωση και καρκίνους, λόγω των τοξικών αερίων που εκλύουν οι βιομηχανίες.

Το τελευταίο κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αφού δεκάδες μικροί μαθητές εμφάνισαν αναπνευστική δυσχέρεια λόγω των τοξικών καπνών από ένα εργοστάσιο που παράγει φωσφορικά οξέα και λιπάσματα.

Η CGT δεν απάντησε στην προσπάθεια του πρακτορείου Reuters να αποσπάσει κάποιο σχόλιο για την κατάσταση στην Γκαμπές.

Ο Χαϊρεντίν Ντίμπα, ένας από τους διαδηλωτές, είπε: «Σήμερα, η φωνή μας θα είναι δυνατή και θα αντηχεί μέχρι να σταματήσει αμέσως αυτό το έγκλημα».

Ο πρόεδρος Σάγεντ είπε αυτόν τον μήνα ότι η Γκαμπές υφίσταται μια «περιβαλλοντική δολοφονία» λόγω των εγκληματικών επιλογών της προηγούμενης κυβέρνησης. Ως ένα πρώτο βήμα ζήτησε από τα αρμόδια υπουργεία να συντηρήσουν τα εργοστάσια ώστε να σταματήσουν οι διαρροές.

Οι διαδηλωτές ωστόσο απορρίπτουν τις προσωρινές λύσεις και ζητούν το κλείσιμο και τη μετεγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων.

Τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα, στο Τσατ Εσαλάμ. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η θαλάσσια ζωή έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και οι ντόπιοι ψαράδες αναφέρουν ότι έχουν μειωθεί δραματικά τα αλιεύματα, που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επεισόδια έξω από την Ισραλινή Πρεσβεία

ΗΠΑ: Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

ΗΠΑ: Απελάθηκε δημοσιογράφος από το Ελ Σαλβαδόρ που κάλυπτε διαδηλώσεις κατά του Τραμπ

Μαρόκο: Τουλάχιστον 260 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν σε βίαια επεισόδια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο