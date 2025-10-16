Μεγάλες διαδηλώσεις στην Τυνησία για την περιβαλλοντική καταστροφή από τα εργοστάσια φωσφορικών

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και σήμερα στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης Γκαμπές της Τυνησίας, συμμετέχοντας σε μια ογκώδη πορεία, καθώς κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα για τη ρύπανση από την κρατική βιομηχανία φωσφορικού άλατος Chemical Group (CGT).

Οι διαδηλώσεις εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση του προέδρου Καΐς Σάγεντ, που φοβάται ότι η αναταραχή θα εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση, που ήδη αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική κρίση, χρειάζεται να εξισορροπήσει τα αιτήματα για δημόσια υγεία με την ανάγκη να συνεχιστεί η παραγωγή φωσφορικών, του πολυτιμότερου φυσικού πόρου της Τυνησίας.

Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα όπως «Θέλουμε να ζήσουμε» και «Η Γκαμπές φωνάζει βοήθεια». Έκαναν πορεία προς το Τσατ Εσαλάμ, ένα προάστιο στα βόρεια της πόλης, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο χημικών. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα για να σκορπίσουν το πλήθος καθώς πλησίαζε στις εγκαταστάσεις.

Στην πρωτεύουσα, την Τύνιδα, συγκεντρώθηκε επίσης ένα πλήθος, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κατοίκους της Γκαμπές, οι οποίοι λένε ότι υποφέρουν με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα από αναπνευστικές παθήσεις, οστεοπόρωση και καρκίνους, λόγω των τοξικών αερίων που εκλύουν οι βιομηχανίες.

Το τελευταίο κύμα διαμαρτυριών ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αφού δεκάδες μικροί μαθητές εμφάνισαν αναπνευστική δυσχέρεια λόγω των τοξικών καπνών από ένα εργοστάσιο που παράγει φωσφορικά οξέα και λιπάσματα.

Η CGT δεν απάντησε στην προσπάθεια του πρακτορείου Reuters να αποσπάσει κάποιο σχόλιο για την κατάσταση στην Γκαμπές.

Ο Χαϊρεντίν Ντίμπα, ένας από τους διαδηλωτές, είπε: «Σήμερα, η φωνή μας θα είναι δυνατή και θα αντηχεί μέχρι να σταματήσει αμέσως αυτό το έγκλημα».

Ο πρόεδρος Σάγεντ είπε αυτόν τον μήνα ότι η Γκαμπές υφίσταται μια «περιβαλλοντική δολοφονία» λόγω των εγκληματικών επιλογών της προηγούμενης κυβέρνησης. Ως ένα πρώτο βήμα ζήτησε από τα αρμόδια υπουργεία να συντηρήσουν τα εργοστάσια ώστε να σταματήσουν οι διαρροές.

Οι διαδηλωτές ωστόσο απορρίπτουν τις προσωρινές λύσεις και ζητούν το κλείσιμο και τη μετεγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων.

Τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα, στο Τσατ Εσαλάμ. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η θαλάσσια ζωή έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και οι ντόπιοι ψαράδες αναφέρουν ότι έχουν μειωθεί δραματικά τα αλιεύματα, που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

