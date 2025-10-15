Kομισιόν: Πρόστιμο €157 εκατ. σε Gucci, Chloe και Loewe

Η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ στoυς πολυτελείς οίκους μόδας Gucci, Chloé και Loewe για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επιβλέπει τους κανόνες ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση, ανέφερε ότι οι εταιρείες περιόρισαν την ικανότητα των ανεξάρτητων μεταπωλητών με τους οποίους συνεργάζονταν «να καθορίζουν οι ίδιοι τις λιανικές τιμές σχεδόν για ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων που σχεδιάζονται και πωλούνται από τις Gucci, Chloé και Loewe».

Οι οίκοι μόδας διέταξαν τους λιανοπωλητές να μην αποκλίνουν από τα προκαθορισμένα μέγιστα ποσοστά έκπτωσης και τις συγκεκριμένες περιόδους εκπτώσεων, ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της την Τρίτη με την οποία γνωστοποίησε τα πρόστιμα.

«Οι Gucci, Chloé και Loewe επιδίωξαν οι λιανοπωλητές τους να εφαρμόζουν τις ίδιες τιμές και τις ίδιες συνθήκες πώλησης που ισχύουν στα δικά τους κανάλια άμεσης πώλησης» δήλωσε σύμφωνα με τους Financial Times η Επιτροπή, προσθέτοντας ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζονταν τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.

Οι οίκοι μόδας συνήθως έχουν μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα δικά τους καταστήματα και ιστοσελίδες.

Οι πολυτελείς οίκοι μόδας παραδοσιακά αντιστέκονται στις εκπτώσεις και συχνά περιορίζουν την προσφορά για να μην υπονομεύσουν την αίσθηση αποκλειστικότητας που έχουν τα προϊόντα τους.

Ωστόσο, η εξάπλωση των λιανοπωλητών στο διαδίκτυο έχει κάνει τα προϊόντα πολυτελείας διαθέσιμα σε αυξανόμενο αριθμό πλατφορμών με διαφορετικά επίπεδα τιμών. Οι αλλαγές αυτές στην αγορά έχουν δυσχεράνει τον πλήρη έλεγχο των εταιρειών στις εμπορικές τους δραστηριότητες.

Το 2023, η Rolex France τιμωρήθηκε με πρόστιμο 91,6 εκατ. ευρώ από τις γαλλικές αρχές, επειδή απαγόρευσε στους τρίτους λιανοπωλητές να πωλούν τα ρολόγια της διαδικτυακά.

Η Gucci τιμωρήθηκε με πρόστιμο 119,7 εκατ. ευρώ, η Chloé με 19,7 εκατ. ευρώ και η Loewe με 18 εκατ. ευρώ.

Τα πρόστιμα για Gucci και Loewe μειώθηκαν κατά 50% ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία τους στην έρευνα, ενώ η Chloé έλαβε έκπτωση 15% για την συνεργασία της.

Η Κομισιόν είχε πραγματοποιήσει εφόδους στις εταιρείες τον Απρίλιο του 2023, που οδήγησαν στο τέλος των πρακτικών αυτών, σύμφωνα με την Επιτροπή.