ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο θα απαγορεύσει τις μαζικές απολύσεις Τραμπ εν μέσω shutdown

«Εκτός και αν κάτι μου αλλάξει γνώμη, σκοπεύω να απαγορεύσω αυτό που συμβαίνει», είπε η Ίλστον η οποία διορίστηκε σε αυτήν τη θέση από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 23:02

Μια ομοσπονδιακή δικαστής δήλωσε σήμερα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα απαγορεύσει στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους εν μέσω της μερικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Η Σούζαν Ίλστον, του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου του Σαν Φρανσίσκο, είπε κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος ότι συμφωνεί με τα δύο συνδικάτα που έχουν προσφύγει, ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί παρανόμως το κενό στη χρηματοδότηση για να προωθήσει την ατζέντα της, δηλαδή να μειώσει το μέγεθος του ομοσπονδιακού κράτους.

«Εκτός και αν κάτι μου αλλάξει γνώμη, σκοπεύω να απαγορεύσω αυτό που συμβαίνει», είπε η Ίλστον η οποία διορίστηκε σε αυτήν τη θέση από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ράσελ Βόουτ είπε σε μια συνέντευξη ότι περισσότεροι από 10.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι μπορεί να απολυθούν όσο συνεχίζεται το shutdown.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

