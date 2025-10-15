#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πορτογαλία: Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν καταψηφίζει τον προϋπολογισμό

Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Αντρέ Βεντούρα δήλωσε ότι γνώριζε εδώ και καιρό πως οι Σοσιαλιστές «είχαν ξεπουληθεί» στην κυβέρνηση.

Πορτογαλία: Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν καταψηφίζει τον προϋπολογισμό

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 21:54

Το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) της Πορτογαλίας θα επιλέξει την αποχή στην ψηφοφορία της 28ης Οκτωβρίου για τον προϋπολογισμό του 2026, επιτρέποντας την έγκρισή του σε πρώτη ανάγνωση.

Ο γενικός γραμματέας του κόμματος Χοσέ Λουίς Καρνέιρο τόνισε πως το PS «δεν θα αποτελέσει παράγοντα πολιτικής αστάθειας» και ότι «θα είναι «εποικοδομητική και υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Πολιτικοί αναλυτές θεωρούσαν αναμενόμενη μια τέτοια στάση, μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου – στις οποίες οι Σοσιαλιστές έχασαν αρκετές έδρες και κατετάγησαν τρίτοι πίσω από το ακροδεξιό κόμμα «Chega» («Αρκετά») – ώστε να αποφευχθεί άλλη μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

«Θα απόσχουμε από την ψηφοφορία, θα διασφαλίσουμε την πολιτική σταθερότητα στη χώρα μας σε αυτό το στάδιο» δήλωσε ο Καρνέιρο σε δημοσιογράφους. Η τελική ψηφοφορία έχει οριστεί στις 27 Νοεμβρίου.

Η αποχή 58 βουλευτών του PS στο κοινοβούλιο των 230 εδρών σημαίνει πως η κεντροδεξιά Δημοκρατική Συμμαχία του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο – η οποία καταλαμβάνει 91 από τις συνολικά 230 έδρες του πορτογαλικού κοινοβουλίου – θα εξασφαλίσει την έγκριση του προϋπολογισμού επί της αρχής, χωρίς διαπραγματεύσεις με το συχνά απρόβλεπτο Chega που διαθέτει 60 βουλευτές.

Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Αντρέ Βεντούρα δήλωσε ότι γνώριζε εδώ και καιρό πως οι Σοσιαλιστές «είχαν ξεπουληθεί» στην κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση παρουσίασε την Πέμπτη το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, προβλέποντας ελαφρώς ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και ένα μικρό πλεόνασμα για τέταρτο συναπτό έτος, παρά τις νέες φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ανάπτυξη 2,3% της πορτογαλικής οικονομίας το 2026 – λίγο πάνω από την πρόβλεψη της Τράπεζας της Πορτογαλίας (2,2%).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παραλύουν οι Βρυξέλλες από την απεργία ενάντια στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Τσεχία: «Ρατσιστής υπουργός» τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες για σχηματισμό κυβέρνησης

Πορτογαλία: Ηττα για την ακροδεξιά στις δημοτικές εκλογές

Ολλανδία: Ο Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο