Fed: Οι δασμοί οδηγούν τις τιμές υψηλότερα

Οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ ωθούν γενικά τον πληθωρισμό υψηλότερα, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται παγιδευμένες στο δίλημμα να απορροφήσουν το κόστος ή να το μετακυλήσουν στους καταναλωτές, σύμφωνα με έκθεση της Fed που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Η περιοδική έκθεση Beige Book, η οποία δημοσιεύεται οκτώ φορές τον χρόνο, περίπου κάθε έξι εβδομάδες, χαρακτήρισε τη συνολική οικονομική ανάπτυξη ως «σχεδόν αμετάβλητη» από την τελευταία έκθεση της 3ης Σεπτεμβρίου.

Οι αγορές εργασίας ήταν «σε γενικές γραμμές σταθερές», καθώς η ζήτηση ήταν «υποτονική» στους περισσότερους από τους 12 περιφερειακούς τομείς της Fed.

Ωστόσο, όσον αφορά τις τιμές, οι δασμοί του Τραμπ, οι οποίοι εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο και στη συνέχεια σταδιακά τους επόμενους μήνες, αρχίζουν α έχουν αντίκτυπο.

«Οι τιμές αυξήθηκαν περαιτέρω κατά την υπό αναφορά περίοδο», αναφέρει η έκθεση. «Αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών λόγω δασμών αναφέρθηκαν σε πολλές περιφέρειες, αλλά ο βαθμός στον οποίο αυτό το κόστος μετακυλίστηκε στις τελικές τιμές διέφερε» τονίζεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις κράτησαν σταθερές τις τιμές τους για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ικανοποιήσουν πελάτες που είναι ευαίσθητοι στις αυξήσεις τιμών. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες δήλωσαν ότι «μετακυλούν πλήρως το αυξημένο κόστος εισαγωγών στους πελάτες τους».

Μερικές περιφέρειες ανέφεραν ότι η επιβράδυνση της ζήτησης οδήγησε ακόμη και σε μείωση τιμών για ορισμένα υλικά.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η έκθεση αναφέρει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες υποχώρησαν τις τελευταίες εβδομάδες, αν και υπήρξαν ισχυρές δαπάνες για προϊόντα πολυτελείας και ταξίδια από καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα.