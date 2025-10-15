#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στρατιωτικό σχέδιο άμυνας αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη η ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι «27» πρέπει να είναι έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία.

Politico: Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 22:52

Οι χώρες της ΕΕ έχουν πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη και το οποίο αποκαλύπτει το POLITICO.

«Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα για να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί από τους υπουργούς Άμυνας αργά την Τετάρτη πριν παρουσιαστεί την Πέμπτη. Θα υποβληθεί στους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Οδικός Χάρτης Ετοιμότητας για την Άμυνα 2030 αποτελεί ένδειξη του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ σε στρατιωτικά ζητήματα, ως απάντηση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία και την ασαφή δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον», σημειώνει το έγγραφο, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg.

Ενώ οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν ραγδαία τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών μεγάλο μέρος των αμυντικών δαπανών «παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, αύξηση κόστους και έλλειψη διαλειτουργικότητας» αναφέρει το 16σέλιδο έγγραφο.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πιέζει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών αγορών να αποτελούν κοινές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2027. Ο Οδικός Χάρτης  θέτει επίσης στόχους για τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον το 60% έως το 2030.

