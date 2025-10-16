Χερσαία επιχείρηση στη Βενεζουέλα εξετάζει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διεξαγωγής χερσαίων επιχειρήσεων στη χώρα.

Η παραδοχή περί μυστικής δράσης στη Βενεζουέλα από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών έρχεται μετά από μια σειρά φονικών επιθέσεων των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες εναντίον φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον πέντε σκάφη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας 27 άτομα, ενώ τέσσερα από αυτά τα σκάφη είχαν αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη, σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, γιατί είχε εγκρίνει δράση της CIA στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε την απόφαση, μεταδίδει το AFP.

«Εξουσιοδότησα για δύο λόγους, πραγματικά», απάντησε. «Πρώτον, έχουν αδειάσει τις φυλακές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε. «Και το άλλο θέμα είναι τα ναρκωτικά· έχουμε πολλά ναρκωτικά που έρχονται από τη Βενεζουέλα, και μεγάλο μέρος αυτών μεταφέρεται δια θαλάσσης».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση «εξετάζει και το ενδεχόμενο δράσης στη στεριά» καθώς αξιολογεί περαιτέρω επιθέσεις στην περιοχή. Αρνήθηκε να δηλώσει εάν η CIA έχει την εξουσία να αναλάβει δράση εναντίον του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ προχώρησε σε αυτή την ασυνήθιστη παραδοχή περί επιχείρησης της CIA λίγο μετά τη δημοσίευση άρθρου των New York Times, σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία είχε λάβει εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Αντίδραση του Μαδούρο

Την Τετάρτη, ο Νικολάς Μαδούρο επιτέθηκε στο ιστορικό της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών σε διάφορες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την εξουσιοδότηση της CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

«Όχι σε αλλαγές καθεστώτων που μας θυμίζουν τόσο πολύ τα πραξικοπήματα και τους αποτυχημένους αιώνιους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη και αλλού», δήλωσε ο Μαδούρο σε τηλεοπτική εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Κυριαρχίας και Ειρήνης, που αποτελείται από εκπροσώπους πολιτικών, οικονομικών, ακαδημαϊκών και πολιτιστικών φορέων της Βενεζουέλας.

«Όχι στα πραξικοπήματα που διενεργεί η CIA, τα οποία μας θυμίζουν τους 30.000 εξαφανισμένους», είπε, αναφερόμενος σε εκτιμήσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως οι Μητέρες της Πλατείας του Μάη για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή (1976-1983). Αναφέρθηκε επίσης στο πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή.

«Ως πότε η CIA θα συνεχίζει να οργανώνει πραξικοπήματα; Η Λατινική Αμερική δεν τα θέλει, δεν τα χρειάζεται και τα απορρίπτει», πρόσθεσε ο Μαδούρο. Στόχος, είπε, είναι «να πούμε όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική, όχι στον πόλεμο στη Νότια Αμερική, ναι στην ειρήνη».

Μιλώντας στα αγγλικά, ο Μαδούρο πρόσθεσε: «Not war, yes peace, not war. Έτσι το λέτε; Ποιος μιλά αγγλικά; Not war, yes peace, οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, σας παρακαλώ. Please, please, please».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας την Τετάρτη, απορρίπτονται «οι πολεμοχαρείς και εξωφρενικές δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις οποίες παραδέχεται δημόσια ότι έχει εξουσιοδοτήσει επιχειρήσεις που στρέφονται κατά της ειρήνης και της σταθερότητας της Βενεζουέλας».

«Η πρωτοφανής αυτή δήλωση συνιστά πολύ σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υποχρεώνει τη διεθνή κοινότητα να καταγγείλει αυτές τις απερίσκεπτες και αδιανόητες τοποθετήσεις», ανέφερε η ανακοίνωση που ανήρτησε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ στο κανάλι του στο Telegram.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ κήρυξε τα καρτέλ ναρκωτικών ως παράνομους μαχητές και ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε «ένοπλη σύγκρουση» μαζί τους, δικαιολογώντας έτσι τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ως αναγκαία κλιμάκωση για τον περιορισμό της εισροής ναρκωτικών στη χώρα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε οργή στο Κογκρέσο, μεταξύ μελών και των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων, που υποστήριξαν ότι ο Τραμπ προχώρησε ουσιαστικά σε πράξη πολέμου χωρίς να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Την Τετάρτη, η γερουσιαστής Jeanne Shaheen, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι αν και υποστηρίζει την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η κυβέρνηση έχει υπερβεί τα όρια.

«Η εξουσιοδότηση της κυβέρνησης Τραμπ για μυστική δράση της CIA, η διεξαγωγή φονικών επιθέσεων σε σκάφη και οι υπαινιγμοί περί χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα φέρνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο κοντά σε μια ανοιχτή σύγκρουση χωρίς διαφάνεια, εποπτεία ή προφανείς δικλίδες ασφαλείας», δήλωσε η Shaheen. «Ο αμερικανικός λαός αξίζει να γνωρίζει αν η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε μια νέα σύγκρουση, θέτοντας σε κίνδυνο στρατιωτικό προσωπικό ή επιδιώκοντας αλλαγή καθεστώτος».

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει μέχρι στιγμής προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στο Κογκρέσο που να τεκμηριώνουν ότι τα σκάφη που στοχοποιήθηκαν από τον αμερικανικό στρατό μετέφεραν πράγματι ναρκωτικά, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν δημόσια και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η κυβέρνηση έχει επικαλεστεί μόνο αποχαρακτηρισμένα βίντεο των επιθέσεων που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και δεν έχει προσκομίσει «αδιάσειστα στοιχεία» ότι τα σκάφη μετέφεραν ναρκωτικά.