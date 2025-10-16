#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό, πάνω από τις $4.230

Οι αγορές στοιχηματίζουν σε μείωση επιτοκίων από τη Fed ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και το παρατεταμένο shutdown.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 08:39

Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν πάνω από τις 4.230 δολάρια ανά ουγκιά σήμερα (Πέμπτη), συνεχίζοντας το ράλι τους και φτάνοντας σε νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενισχύθηκε και οι προσδοκίες για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ αυξήθηκαν.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, που υπογράμμισαν τα σημάδια εξασθένησης της αγοράς εργασίας, ώθησαν τους επενδυτές να τιμολογήσουν σχεδόν πλήρως μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, με ακόμη μία πιθανή μείωση να αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Οι εκτιμήσεις αυτές άσκησαν πίεση στο δολάριο, καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό για τους ξένους αγοραστές.

Στο μέτωπο του εμπορίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν την Τετάρτη τους αυστηρότερους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, προειδοποιώντας ότι απειλούν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιμέτρων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε επίσης να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ή δασμούς στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, εφόσον συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Στο μεταξύ, η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης συνεχίζει να επιβαρύνει την οικονομία και να αυξάνει την ανησυχία στις αγορές.

