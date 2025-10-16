#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραήλ: Σε ομήρους ανήκουν οι δύο σοροί που παρέδωσε χθες η Χαμάς

Πρόκειται για τις σορούς της Ινμπάρ Χάιμαν καλλιτέχνιδας γκράφιτι, γνωστή με το ψευδώνυμο «Pink», και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς.

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 09:18

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τις σορούς των ομήρων Ινμπάρ Χάιμαν και Μοχαμάντ αλ Ατράς, οι οποίες παραδόθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Ισραήλ από τη Χαμάς.

"Μετά το τέλος της διαδικασίας ταυτοποίησης που διεξήγαγε το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής (...) οι εκπρόσωποι του Τσαχάλ ενημέρωσαν τις οικογένειες της Ινμπάρ Χάιμαν και του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς ότι οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν για να ταφούν", ανέφερε ανακοίνωση του στρατού.

Η Ινμπάρ Χάιμαν, καλλιτέχνιδα του γκράφιτι γνωστή με το ψευδώνυμο "Pink", ήταν 27 ετών όταν σκοτώθηκε στο φεστιβάλ μουσικής Νόβα κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η σορός της μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπως και αυτή του λοχία Μοχαμάντ αλ Ατράς, ενός 39χρονου στρατιώτη Βεδουίνου, που σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών την 7η Οκτωβρίου.

